"Крайне незначительные": во Франции подтвердили случаи дезертирства украинских военнослужащих

По словам представителя французской армии, бойцы ВСУ, которые дезертировали, находились в казармах и имели право из них выходить.

Related video

Дезертирство среди украинских военнослужащих, которые проходили обучение во Франции, действительно было, но не носило массового характера. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на заявление неназванного представителя французской армии.

"Было определенное количество дезертиров, но оно остается крайне незначительным, учитывая общее количество людей, прошедших подготовку", — сказал представитель армии Франции.

Он уточнил, что эти военнослужащие находились во французских казармах и имели право выходить.

Скандал с массовым дезертирством в 155 бригаде "Анна Киевская"

Осенью 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон показал, как 2 300 украинских военных тренируются в восточном регионе Гранд-Эст. Тогда отмечалось, что 155 бригада проходила обучение, чтобы сформировать три пехотных батальона и их вспомогательные подразделения. 15 ноября стало известно, что бригада завершила обучение, а военные планируют вернуться в Украину. На ее обучение потрачено около 900 миллионов евро.

Во время подготовки во Франции бригаду покинуло около 50 военнослужащих, а после попадания на фронт случаи СЗЧ значительно увеличились. Сейчас эту ситуацию расследует Государственное бюро расследований — открыто уголовное производство по статье 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 5 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что Владимир Зеленский взял под личный контроль ситуацию с увеличением случаев самовольного оставления части в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская".

В этот же день Александр Сырский заявил о планах усилить 155-ю бригаду "Анна Киевская".