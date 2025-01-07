"Вкрай незначні": у Франції підтвердили випадки дезертирства українських військовослужбовців

За словами представника французької армії, бійці ЗСУ, які дезертирували, перебували у казармах та мали право з них виходити.

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Дезертирство серед українських військовослужбовців, які проходили навчання у Франції, справді було, але не носило масового характеру. Про це пише агентство AFP з посиланням на заяву неназваного представника французької армії.

"Була певна кількість дезертирів, але вона залишається вкрай незначною, враховуючи загальну кількість людей, які пройшли підготовку", — сказав представник армії Франції.

Він уточнив, що ці військовослужбовці перебували у французьких казармах та мали право виходити.

Скандал з масовим дезертирством у 155 бригаді "Анна Київська"

Восени 2024 президент Франції Емманюель Макрон показав, як 2 300 українських військових тренуються у східному регіоні Гранд-Ест. Тоді зазначалось, що 155 бригада проходила навчання, щоб сформувати три піхотні батальйони та їхні допоміжні підрозділи. 15 листопада стало відомо, що бригада завершила навчання, а військові планують повернутись до України. На її навчання витрачено близько 900 мільйонів євро.

Під час підготовки у Франції бригаду залишило близько 50 військовослужбовців, а після потрапляння на фронт випадки СЗЧ значно збільшились. Наразі цю ситуацію розслідує Державне бюро розслідувань — відкрито кримінальне провадження за статтею 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та статтею 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо 5 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Володимир Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію зі збільшенням випадків самовільного залишення частини в 155-ї механізованій бригаді "Анна Київська".

У цей же день Олександр Сирський заявив про плани посилити 155-ту бригаду "Анна Київська".