"Муж почти потерял сознание": женщина рассказала о рождении четверни (фото)

Фарра Ларри прошла запланированное кесарево сечение, готовясь к рождению четырех дочерей. Их имена определяли необычным способом — доставали случайным образом из бумажного пакета в момент появления каждой малышки на свет.

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В Луизиане (США) семейная пара, Фарра и Пейтон Ларри, встретили конец 2024 года необычным событием — рождением четверни дочерей, состоящей из двух пар однояйцевых близнецов. Об этом пишет The Independent.

20 ноября перенесла плановое кесарево сечение, зная, что станет мамой четырех девочек. Однако даже для них стало сюрпризом, что дети оказались двумя парами идентичных близнецов.

"Я смеялась и плакала одновременно. А мой муж был близок к тому, чтобы потерять сознание", — вспоминает Фарра.

Пара узнала о многоплодной беременности только спустя несколько месяцев после того, как объявила о своем ожидании ребенка в мае 2024 года. Поскольку девочки были зачаты естественным путем, известие о том, что в утробе Фарры находятся четверо малышей, стало для супругов шоком.

Вероятность естественного зачатия четверни крайне низка Фото: Instagram

Как отмечает Journal of Family and Reproductive Health, вероятность естественного зачатия четверни крайне низка — от 1 к 512 000 до 1 к 677 000. А рождение двух пар однояйцевых близнецов считается еще большей редкостью.

"Очевидно, у Бога есть особый план для этих девочек, потому что шансы были не на нашей стороне", — поделилась Фарра.

Малышкам дали имена Пейсли, Псалом, Лирик и Фаллин. Имена выбирали необычным образом — случайно вытягивая их из бумажного пакета, когда девочки появлялись на свет.

Вес каждой из новорожденных составил около 4 килограммов. После рождения девочек поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они провели несколько недель под наблюдением врачей, прежде чем отправиться домой.

Теперь молодая семья привыкает к новой жизни.

"Я сплю всего три с половиной часа в сутки. Мы расходуем подгузники и бутылочки с невероятной скоростью. Каждый ребенок ест около восьми раз в день", — рассказала американка.

Ранее Фокус сообщал, что разлученные отец и дочь познакомились благодаря Facebook. История Тамуны Мусеридзе вдохновила сотни семей на поиски своих родных. Женщина узнала, что в течение десятилетий в Грузии тысячи новорожденных детей продавались, а их родителям сообщали, что дети умерли.

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