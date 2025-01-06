"Чоловік майже знепритомнів": жінка розповіла про народження четверні (фото)

Фарра Ларрі пройшла запланований кесарів розтин, готуючись до народження чотирьох доньок. Їхні імена визначали у незвичний спосіб — діставали випадковим чином із паперового пакета в момент появи кожної дівчинки на світ.

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У Луїзіані (США) сімейна пара, Фарра і Пейтон Ларрі, зустріли кінець 2024 року незвичайною подією — народженням четвірки доньок, що складається з двох пар однояйцевих близнюків. Про це пише The Independent.

20 листопада перенесла плановий кесарів розтин, знаючи, що стане мамою чотирьох дівчаток. Однак навіть для них стало сюрпризом, що діти виявилися двома парами ідентичних близнюків.

"Я сміялася і плакала одночасно. А мій чоловік був близький до того, щоб знепритомніти", — згадує Фарра.

Пара дізналася про багатоплідну вагітність тільки через кілька місяців після того, як оголосила про своє очікування дитини в травні 2024 року. Оскільки дівчаток зачали природним шляхом, звістка про те, що в утробі Фарри перебувають четверо малюків, стала для подружжя шоком.

Імовірність природного зачаття четверні вкрай низька Фото: Instagram

Як зазначає Journal of Family and Reproductive Health, ймовірність природного зачаття четвірки вкрай низька — від 1 до 512 000 до 1 до 677 000. А народження двох пар однояйцевих близнюків вважається ще більшою рідкістю.

"Очевидно, у Бога є особливий план для цих дівчаток, тому що шанси були не на нашому боці", — поділилася Фарра.

Малятам дали імена Пейслі, Псалом, Лірик і Фаллін. Імена обирали незвичним чином — випадково витягаючи їх із паперового пакета, коли дівчатка з'являлися на світ.

Вага кожної з новонароджених становила близько 4 кілограмів. Після народження дівчаток помістили у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони провели кілька тижнів під наглядом лікарів, перш ніж вирушити додому.

Тепер молода сім'я звикає до нового життя.

"Я сплю всього три з половиною години на добу. Ми витрачаємо підгузки та пляшечки з неймовірною швидкістю. Кожна дитина їсть близько восьми разів на день", — розповіла американка.

Раніше Фокус повідомляв, що розлучені батько і дочка познайомилися завдяки Facebook. Історія Тамуни Мусерідзе надихнула сотні сімей на пошуки своїх рідних. Жінка дізналася, що протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавалися, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.