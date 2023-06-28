Шантажують батьків: окупанти затримують неповнолітніх на захоплених територіях

За інформацією підпілля, йдеться про тих дітей, які продовжують виявляти українську позицію в школах і не оформлюють російський паспорт. Їм погрожують депортацією.

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України почали масово затримувати неповнолітніх громадян для перевірки та шантажу. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 28 червня.

За інформацією українського підпілля, робиться це для того, щоб тиснути на батьків цих дітей, адже їм починають погрожувати забрати дитину або зовсім депортувати подалі від рідного міста.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав і депортацією дітей до Росії. Причиною затримань фактично є боротьба з дітьми, які виявляють українську позицію. Зокрема, через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Центрі національного спротиву наголосили, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформляти російський паспорт добровільно. Тому починається тиск і маніпуляція дітьми.

Примітно, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Ця посада була введена спеціально "владою" на тимчасово окупованих територіях, а обіймають її здебільшого громадяни, які прибули з Російської Федерації на роботу.

Нагадаємо, 25 червня в Генштабі повідомляли, що зрадники України тікають з окупованої Херсонської області до Криму. Усіх колаборантів із російськими паспортами під час спроби виїхати на захоплений півострів перевіряють співробітники ФСБ.