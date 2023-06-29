"Будують нари та туалети": в Білорусі для "вагнерівців" облаштовують військову частину (фото)

Найманців Євгена Пригожина планують розмістити у будівлі колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль, де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС Білорусі.

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У Білорусі готуються зустрічати найманців Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер". Для цього обладнують новий польовий табір. Про це повідомляє "Білоруські Гаюн".

Аналітики виявили, що під Осиповичами йдуть активні роботи у колишній військовій частині.

"Сукупність факторів свідчить, що це справді так. Наразі ведуться роботи на території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповичський р-н, Могилівська обл.), де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ. В останні дні надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. За різними даними, роботи розпочалися у неділю (25.06) або у понеділок (26.06)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримані дані ще перевіряються, але є зміни на супутникових знімках військової частини. Там видно, що відбувається прибирання території і загалом видно ознаки проведення робіт з благоустрою.

"Наведемо те, що нам говорять про те, що там відбувається: "будують нари та туалети", "поклали новий асфальт", "проводять ЛЕП", "триває спорудження дворівневих нар з дерева", "триває генеральне прибирання території", "збирають лавки та столи", "встановлюють намети", — цитують свої джерела аналітики.

Нагадаємо, що 26 червня "Білоруські Гаюн" повідомляв, що не мають даних, які б підтвердили факт будівництва табору для найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі.

Раніше повідомлялося, що 26 червня "Верстка" повідомила, що в Білорусі почали будувати табор, де планують розмістити щонайменше 8 тисяч бійців ПВК "Вагнер".