У Мелітополі пролунали 6 вибухів: мер розповів, куди "прилетіло" до окупантів

ЗСУ, за словами Івана Федорова, пошкодили логістику ЗС РФ у місті та поцілили у депо, на території якого окупанти розміщували свій транспорт.

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У тимчасово окупованому мелітополі пролунали кілька вибухів. Російська ППО намагалася збити ракети, але не влучила. Про це в ефірі телемарафону 29 червня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, "прильоти" почалися близько опівночі 28 червня. Продовжувалися вони о 10-й ранку, і закінчився день для ворога з вибухами, які пролунали близько 20:00 вечора.

"Для окупантів склалася наднапружена ситуація. Є наслідки для нашого цивільного населення через діряву ППО ворога. Вчора уламки ворожої ППО впали в центральному парку культури імені Горького в Мелітополі. Але також вчора були наслідки і для депо, яке ворог використовує для логістики та постачання боєприпасів з тимчасово окупованого Криму. І зараз трохи не буде застосовуватися це депо і той транспорт, який там є — тепловози, електровози", — розповів міський голова.

Також вибухи пролунали на території військової бази, яку ворог захопив в авіамістечку та поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

"Ми бачимо таку тенденцію – ворог вважає наше місто глибоким тилом для себе, але вчорашній день показав, що не може він вважати його таким і точно буде знищуватись ворожа міць. А ще одна ілюстрація що відбувалось вчора – це попри те, що ворог намагається погасити той спротив, який чиниться на тимчасово окупованій Мелітопольщині, він все одно є – наші спецслужби точно знають про все, що відбувається на території тимчасово окупованого Мелітополя і ворогу точно не вдасться зламати наш спротив", – заявив Федоров.

Він додав, що на Запоріжжі останніми тижнями посилились репресії, і російські окупанти намагаються зробити все можливе, щоб зупинити спротив.

Федоров повідомив, що після того, як окупанти вбили в Бердянську двох 16-річних підлітків, вони почали більше перевіряти дітей.

"Сьогодні особлива увага дітям, вони перевіряють їхні телефони. А діти підписані на українські телеграм-канали, щоб моніторити ситуацію. Далі відбувається розмова з батьками у комендатурі, і знаємо випадки, коли родини депортують через проукраїську позицію їхніх дітей. Раніше їх депортували на територію підконтрольну Україні, а сьогодні їх депортують на теритрію РФ. Нещодавно стався випадок, люди бачили, як о 6 ранку вороги виводили з квартири чоловіка, який на всю вулицю кричав "Слава Україні", — розповів Федоров.

Нагадаємо, що 28 червня в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали вибухи. У небі виднілися сліди роботи ворожої ППО. Росіяни повідомили, що збили всі ракети ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що окрім 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, російські окупанти вбили 24-річного товарознавця з Бердянська Єгора Демченка.