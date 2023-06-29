Форсаж російського ВПК: "Уралвагонзавод" спрямував 100% потужностей на виробництво танків

Зарубіжні експерти вважають, що Росія намагається повернутися до радянської концепції і створити багатотисячний танковий парк, оскільки на сьогодні армія РФ відчуває дефіцит танків.

Related video

Виробничі потужності російського концерну "Уралвагонзавод" будуть повністю спрямовані на виробництво танків. У пресрелізі корпорації "Ростех" від 28 червня йдеться про те, що кілька підприємств з виробництва озброєння концерну "Уралвагонзавод" передають під управління концерну "Техмаш" для нарощування випуску військової техніки, і насамперед — танків.

Представник корпорації "Ростех", під управлінням якої перебуває фактично вся військова промисловість РФ, Бекхан Оздоєв у коментарях сказав, що рішення перерозподілити активи було ухвалено з метою вибудувати єдину систему за принципом "гармата-постріл".

"Консолідація активів дасть змогу наростити обсяги виробництва на тлі зрослих потреб армії. При цьому "Уралвагонзавод" зосередиться на виробництві своєї основної продукції — танків", — заявив він.

Фактично це означає, що виробництво іншої профільної продукції, такої як поїзди, пасажирські залізничні вагони, вантажні залізничні вагони, вагони метро тощо, призупиняється, бо 100% потужностей буде спрямовано на випуск військової техніки.

Виробництво танків на "Уралвагонзаводе"

Виробничий ланцюжок після змін тепер матиме такий вигляд:

"Техмаш" забрав виробництво артилерійських систем у заводу № 9. Серед ключової продукції — гаубиці Д-30А, а також гармати для танків Т-72 і Т-90;

"Уралтрансмаш" забрав виробництво самохідних гаубиць "Мста-С". На цьому заводі також вироблятимуть низькопідлогові трамваї, масляні помпи, лебідки для пасажирських і вантажних ліфтів, які досі виробляли на "Уралвагонзаводі";

ЦНДІ "Буревісник" розроблятиме і вироблятиме міномети та артилерійські системи, включно з переносними мінометами 2Б11, 2С12 "Сани", а також морськими артилерійськими установками;

Центральний науково-дослідний інститут матеріалів (ЦНДІМ) розроблятиме спеціальні матеріали й технології, зокрема високоміцні сталі, деякі з яких досі розробляли на "Уралвагонзаводі".

На думку оглядачів Bulgarian Military, Росія намагається повернутися до радянської концепції багатотисячного танкового парку.

"З цього можна зробити кілька ключових висновків, як-от: через війну з Україною російське виробництво наразі не в змозі задовольнити попит на танки для російської армії", — зазначили експерти.

Однак з іншого боку Росія здатна консолідувати свої активи та збільшити виробництво основних бойових танків (ОБТ). Нагадаємо, перші сигнали про це надійшли наприкінці березня поточного року, коли заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що російські заводи випустять протягом 2023 року 1500 танків.