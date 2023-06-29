ЗСУ беруть під контроль Кліщіївку, а ЗС РФ відступають з околиць Бахмута, — командир ЗСУ (відео)

Встановлення повного контролю над населеним пунктом дозволить українським військовослужбовцям розпочати наступ на південну частину самого Бахмута.

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На півдні від Бахмута тривають щільні бої, але ЗСУ фактично беруть повністю під контроль Кліщіївку. Це — стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії на південь Бахмута. Про це розповів командир одного з підрозділів Сил оборони Денис Ярославський в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ЗСУ мають просування в районі Кліщіївки, яка розташована на півдні від Бахмута, також на півночі від Бахмута 57 бригада ЗСУ має оперативний успіх.

"На сьогодні можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута. З вулиці Воїнів-інтернаціоналістів ворог був вибитий повністю. Щільно працює наша артилерія і миномети. Все працює на вибивання ворога. Тривають щоденні штурмові дії. Зараз ми 24/7 контролюємо з повітря все, що вібувається у Бахмуті. Кліщіївка — це стратегічна висота, з якої можна завдавати уражень. З Кліщіївки Бахмут видно, як на долоні. Так само як і з Берхівки з півночі, за яку зараз точаться щільні бої", — розповів Ярославський.

Він зазначив, що взяття Кліщіївки і Берхівки дозволить взяти Бахмут в оперативне оточення, і місто буде прострілюватися на 100%.

Нагадаємо, що 29 червня в Міноборони України повідомили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили оперативну ініціативу, а ворог відступає після втрат. У напрямку Кліщіївки Сили оборони просунулися на 1200 м. У напрямку Курдюмівки — на 1500 м.

Раніше повідомлялося, що на заході Донецької області українські захисники зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнопіль-Старомайорське та просунулися до Приютного.