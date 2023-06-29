"Потихеньку рухаємося": в ЗСУ розповіли про важкі бої на Бахмутському напрямку (відео)

ЗС РФ в умовах успіхів Сил оборони припускаються помилок, через що загарбників знищують ще на підходах до українських позицій.

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На Бахмутському напрямку українські війська "потихеньку" просуваються, а російські окупанти постійно намагаються повернути втрачені позиції. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Протягом останнього місяця ініціатива у нас. Ми потихеньку просуваємося. Це не те, щоб щодня. Наприклад, є якась штурмова операція – просунулися, закріпилися, готуємося далі. Це не те, щоб якась одна велика операція, це поступова, стабільна робота. Потихеньку рухаємося", – сказав він.

За його словами, водночас російські окупанти не мають бажання прощатися із втраченими позиціями і постійно намагаються їх повернути.

"Але в них не виходить, вони роблять помилки…Часто нам вдається їх знищувати ще на підходах", – сказав Бородін.

Нагадаємо, що Сили оборони України ведуть бої в районі Кліщіївки, щоб взяти населений пункт під контроль. Також з цією метою тривають бої в районі Берхівки. Взяття цих сіл дасть можливість ЗСУ перейти до наступу на Бахмут.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили ініціативу, вибивають окупантів з їхніх позицій і змушують відступати.