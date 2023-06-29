Ворог готувався 9 років: росіяни не можуть підійти до Авдіївки ближче, ніж на 6 км, — НГУ (фото)

Українські захисники розповіли, що окупанти намагаються наступати лише піхотою, яку оперативно знищують. До позицій Сил оборони доходять лише по кілька окупантів, готових здатися в полон.

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За даними командування підрозділу "Омега-5", що перебуває у складі спецпідрозділу Нацгвардії "Омега", українські військові зайняли контрольні позиції біля Авдіївки і не дають ворогові наблизитися до адміністративного центру ближче, ніж на 6 кілометрів. Про це в четвер, 29 червня повідомили в Національній гвардії України на офіційній сторінці у Facebook.

"Ми знаходимося на висотах, у нас вищі позиції, тому ворогу дуже непросто наблизитися до наших позицій. Противник все ж таки намагається просуватися в бік міста, але ближче, ніж на 6 кілометрів, ворог своєю технікою не підходить. Наразі окупанти намагаються наступати лише піхотою, яку наші розвідники бачать і оперативно їх знищують. Як результат: доходять до наших позицій кілька окупантів з піднятими руками", — розповів командир "Омега-5".

Пресслужба уточнює, що зараз ворог відрізаний від своїх логістичних вузлів, і їхнє становище на цій ділянці фронту близьке до критичного.

"Ми спостерігаємо як вони на підходах окопуються і вилазять двічі на добу, щоб попити води з калюжі. Це вже дещо говорить: вони не можуть себе безпечно почувати на цьому відрізку фронту", — уточнюється в повідомленні.

Проте ця ділянка фронту найскладніша, і в цього є своя передісторія.

"До повномасштабного вторгнення тут базувалися наші війська, це була найближча точка до Донецька. А сьогодні — це один із найважчих відрізків фронтів, тому що ворог на цьому напрямку окопувався і готувався 9 років", — зазначено в повідомленні Нацгвардії.

Командир "Омега-5" зізнався, що при утриманні цієї лінії доводиться покладатися не стільки на силу, скільки на хитрість і винахідливість.

"Саме наші дрони і FPV роблять їхнє (ворога — ред.) перебування тут, скажімо, некомфортним. Війна — індикатор прогресу. Якщо ми не можемо переважити противника кількісно, ми їх обганяємо інноваційно", — зазначив він.

В Авдіївці, за даними Нацгвардії, наразі, незважаючи на постійні обстріли ворога, все ще перебуває близько 3000 мирних жителів, це так само робить цей напрямок екстремально важливим.

Бої в Авдіївці: останні новини

30 травня бійці ЗСУ відбили велику атаку російських окупантів на Авдіївку — зосередили удари з артилерії, "Градів" і танків.

8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ намагалися наступати на Авдіївському напрямку і в районі Мар'їнки, однак успіху не мали.

10 червня ЗС РФ із самого ранку атакували Авдіївку. Станом на 14.00 було завдано 12 обстрілів у центральній частині міста. Удари завдавали зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" і танків.