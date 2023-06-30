Просування ЗСУ: бійці Сил оборони мали успіх на південному фронті, — Генштаб

Противник сконцентрував основні зусилля на обороні та недопущенні українських військ, завдаючи авіаударів у районах населених пунктів Мала Токмачка, Інгулець, Молодіжне та Антонівка.

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Українські захисники продовжують вести наступальні дії на півдні України. На Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони мали частковий успіх на ділянках фронту Левадне — Приютне та Мала Токмачка — Очеретувате. Про це 30 червня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав Ковальов.

Крім того, частковий успіх українські бійці мали в районі Привілля — Залізнянське.

Обстановка на фронтах України на 29 червня. Джерело: Міноборони Великої Британії

За інформацією пресслужби Генштабу ЗСУ, зі свого боку противник на півдні України сконцентрував основні зусилля на обороні та недопущенні українських військ. З цією метою ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мала Токмачка та Молодіжне, Інгулець Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ситуацію на Бахмутському напрямку. У черговому звіті вони повідомили, що на флангах Сили оборони проводять широкомасштабний наступ, унаслідок якого українські бійці змогли просунутися до 1,5 км у бік Кліщіївки та Курдюмівки.