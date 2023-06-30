Тіла вбитих снайперами РФ підлітків могли відвезти на експертизу в Мелітополь, — правозахисники

За словами Ольги Решетилової, сім'ї загиблих підлітків не отримали дозволу забрати тіла з моргу. Будівля моргу була оточена військовими.

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Тіла підлітків Микити Ханганова і Тиграна Оганнісяна, які стали жертвами росіян у Бердянську, імовірно, відвезли на експертизу в Мелітополь. Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова.

"Не дивлячись на те, що прощання з Тиграном і Микитою було заплановано в Бердянську на вчора, їх досі не поховали", — ідеться в повідомленні.

Сім'ї загиблих підлітків чекали дозволу від слідчих, щоб забрати тіла з моргу, але отримати його так і не вдалося, а будівля моргу була оточена військовими.

30 червня з'ясувалося, що тіла загиблих могли відвезти в Мелітополь для проведення експертизи.

"Ми розуміємо, для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів", — пояснила Решетилова, додавши, що все вказує на вбивство, тому що в хлопців стріляли прицільно і на ураження.

Нагадаємо, що мати вбитого Тиграна Оганнісяна розповіла, що за пів години до смерті він говорив із нею і запевнив, що з ним усе гаразд.

Також повідомлялося, що загиблих підлітків окупанти звинувачували в підготовці диверсій і переслідували, починаючи з осені. Їх неодноразово катували та імітували розстріл.