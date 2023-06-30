Тела убитых снайперами РФ подростков могли увезти на экспертизу в Мелитополь, — правозащитники

По словам Ольги Решетиловой, семьи погибших подростков не получили разрешения забрать тела из морга. Здание морга было окружено военными.

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Тела подростков Никиты Ханганова и Тиграна Оганнисяна, которые стали жертвами россиян в Бердянске, предположительно, увезли на экспертизу в Мелитополь. Об этом сообщила координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

"Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили", — говорится в сообщении.

Семьи погибших подростков ждали разрешения от следователей, чтобы забрать тела из морга, но получить его так и не удалось, а здание морга было окружено военными.

30 июня выяснилось, что тела погибших могли увезти в Мелитополь для проведения экспертизы.

"Мы понимаем, для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений", — объяснила Решетилова, добавив, что все указывает на убийство, так как в ребят стреляли прицельно и на поражение.

Напомним, что мать убитого Тиграна Оганнисяна рассказала, что за полчаса до смерти он говорил с ней по телефону и заверил, что с ним все в порядке.

Также сообщалось, что погибших подростков оккупанты обвиняли в подготовке диверсий и преследовали, начиная с осени. Их неоднократно пытали и имитировали расстрел.