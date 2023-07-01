"За наказом Шойгу": ЗС РФ ліквідують бійців ПВК "Вагнер" в Україні, — ЦПД

За даними аналітиків, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей почалося фізичне усунення "вагнерівців".

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Після провальної спроби Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації, ставлення до найманців приватної військової компанії "Вагнер" на фронті в Україні суттєво змінилося. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) 30 червня.

Як зазначають аналітики, на територію Білорусі прибуло не більше тисячі бійців ПВК "Вагнер". Щодо решти, їх схиляють до укладення контрактів із Міноборони РФ і створюють із них штурмові загони "смертників".

"За наказом Шойгу з 25 червня почалася фізична ліквідація "вагнерівців" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей". — йдеться в публікації.

Повідомляється, що найманців змушують штурмувати втрачені позиції ЗС РФ, після чого накривають їх з артилерії ЗС РФ. За словами аналітиків, подібна практика застосовується, навіть коли штурм був успішним.

"За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 осіб", — зазначили в ЦПД.

За даними аналітиків, паралельно російська влада намагається знищити всередині країни всі згадки про минулі досягнення ПВК "Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що 30 червня в мережі з'явився документ, у якому містяться рекомендації для депутатів Держдуми РФ від провладної партії "Единая Россия" щодо публічного висвітлення збройного заколоту Євгена Пригожина.

Ми також писали про те, що за даними ЗМІ від 29 червня, представники військової прокуратури РФ допитали командувача ПКС РФ Сергія Суровікіна про повстання Євгена Пригожина. Повідомлялося, що його тримають в "одному місці", але не у в'язниці.

Раніше, 27 червня, ми також повідомляли, що військова поліція РФ затримала чотирьох командирів приватної військової компанії "Вагнер" у Сирії. Найманців заарештували в місті Ес-Сувейда і на авіабазі Хмеймім.