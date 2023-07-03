Вторгнення РФ: чверть українців були змушені покинути свої домівки, — британська розвідка

За даними відомства, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями, а понад п'ять мільйонів — внутрішньо переміщеними особами.

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Чверть українського населення стали вимушеними переселенцями через повномасштабне вторгнення Росії. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 3 липня.

Так, українська влада повідомила, що починаючи з липня 2022 року, 139 тисяч осіб було евакуйовано із зон бойових дій у Донецькій, Харківській та Херсонській областях на контрольовану Україною територію відповідно до законодавства про воєнний стан.

Однак, згідно зі звітом відомства, це тільки частина більшої кризи з вимушеними переселенцями в Україні. За оцінками Організації Об'єднаних Націй (ООН), 6,3 мільйона українців залишаються біженцями, а понад п'ять мільйонів — внутрішньо переміщеними особами.

"При довоєнному населенні в 44 мільйони осіб, чверть українців залишаються вимушеними покинути свої домівки внаслідок вторгнення Росії", — резюмували британські військові.

Нагадаємо, 30 у британській розвідці повідомляли, що для продовження військових дій в Україні та посилення оборонних заходів у регіонах Росія змушена значно збільшувати військові витрати свого бюджету.

Раніше, 29 червня британські військові повідомили, що 24 червня найманці ПВК "Вагнер" збили рідкісний російський літак Іл-22М, який має великий вплив на організацію російських операцій.