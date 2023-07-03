Використовували новітні технології: СБУ припинила роботу "телефонного сервісу" (фото)

Служба безпеки викрила "бізнесменів", робота яких несла загрозу національній безпеці України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Їхні послуги дозволяли будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу, повідомила Служба безпеки України.

"Цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України.

У результаті комплексних заходів вдалося встановити 4-х організаторів нелегального бізнесу. Їм уже повідомлено про підозру, а діяльність "телефонного сервісу" припинено", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяло зробити всі дзвінки, що проходили через "сервіс", невидимими для українських правоохоронних органів.

За інформацією правоохоронців, щоб "заплутати сліди", організатори "бізнесу" використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення.

Щотижня ця незаконна діяльність приносила ділкам до 50 тис. дол. США.

СБУ викрила ділків Фото: пресслужба СБУ

СБУ викрила ділків Фото: пресслужба СБУ

СБУ викрила ділків Фото: пресслужба СБУ

Проте українська спецслужба викрила та припинила незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів 4-м фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

1 липня Фокус повідомляв, що СБУ повідомила про підозру топпропагандисту РФ. Російський пропагандист Сергій Ключенков публічно підтримав агресивну війну проти України, воєнні злочини російських окупантів та агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

Раніше повідомлялося, що директора російського пропагандистського ресурсу RT Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до вбивства українців, засуджено в Україні на 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.