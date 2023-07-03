У Владивостоці порізали прапори на могилах найманців ПВК "Вагнер", — росЗМІ (відео)

За повідомленнями журналістів, після заколоту Євгена Пригожина на місцевому цвинтарі замінили прапори "Вагнера" на російські триколори, проте невідомі вирішили їх пошкодити разом із флагштоками.

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У Владивостоці невідомі особи порізали прапори РФ на могилах тих, хто брав участь у війні в Україні. Житель Приморського краю РФ записав відео на Морському цвинтарі та виклав його в мережу. Про це повідомляє Newsbox24.tv.

Після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, до речі, визнаного в деяких країнах керівником терористичного угруповання, на могилах зняли і замінили на російські прапори воєнізованого формування. Однак хтось вирішив їх порізати і погнути флагштоки.

"За словами автора відео, — йдеться в публікації. — Під час його останнього візиту на місце поховання загиблих військових над могилами майоріли прапори ПВК "Вагнера".

Пошкоджені російські прапори на могилах найманців ПВК "Вагнер"

Автор ролика хоче встановити охорону на ділянці кладовища, де поховані військові, або розмістити системи відеоспостереження, щоб подібні випадки не повторювалися.

За даними видання, випадки пошкодження могил російських військових, загиблих у війні в Україні, мали також місце у Володимирській, Тамбовській областях, Забайкаллі та Курську, де після неодноразових нападів вирішили розмістити відеокамери.

Нагадаємо, що Путін зізнався у фінансуванні ПВК "Вагнер", сума, виділена воєнізованому формуванню з держбюджету РФ — близько трильйона.

Також повідомлялося, що на додачу до 5000 прикордонників і 2000 військових Польща залучить для охорони кордону з Білоруссю 500 поліціянтів.