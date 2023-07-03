Во Владивостоке порезали флаги на могилах наемников ЧВК "Вагнер", — росСМИ (видео)

По сообщениям журналистов, после мятежа Евгения Пригожина на местном кладбище заменили флаги "Вагнера" российскими триколорами, однако неизвестные решили их повредить вместе с флагштоками.

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Во Владивостоке неизвестные лица изрезали флаги РФ на могилах тех, кто участвовал в войне в Украине. Житель Приморского края РФ записал видео на Морском кладбище и выложил его в сеть. Об этом сообщает Newsbox24.tv.

После мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, к слову, признанного в некоторых странах руководителем террористической группировки, на могилах сняли и заменили на российские флаги военизированного формирования. Однако кто-то решил их порезать и погнуть флагштоки.

"По словам автора видео, — говорится в публикации. — Во время его последнего визита на место захоронения погибших военных над могилами реяли флаги ЧВК "Вагнера".

Поврежденные российские флаги на могилах наемников ЧВК "Вагнер"

Автор ролика потребовал установить охрану на участке кладбища, где захоронены военные, или разместить системы видеонаблюдения, чтобы подобные случаи не повторялись.

По данным издания, случаи повреждения могил российских военных, погибших в войне в Украине, имели также место во Владимирской, Тамбовской областях, Забайкалье и Курске, где после неоднократных нападений решили разместить видеокамеры.

Напомним, что Путин признался в финансировании ЧВК "Вагнер", сумма, выделенная военизированному формированию из госбюджета РФ — около триллиона.

Также сообщалось, что в довесок к 5000 пограничников и 2000 военных Польша привлечет для охраны границы с Беларусью 500 полицейских.