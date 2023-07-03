Мобілізація в РФ: коледжі в Інгушетії видають дипломи тільки з повісткою, — ЗМІ

За даними журналістів, така практика з'явилася після наради в коледжі в Нижніх Ачалуках, на якій також був присутній керівник республіки Махмуд-Алі Каліматов.

Related video

У коледжах Інгушетії від випускників вимагають підписати повістку в армію під час видачі дипломів. Як альтернативу пропонують написати відмову від повістки, за що може бути адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Про це повідомляє "Фортанга" з посиланням на джерела, близькі до одного з навчальних закладів республіки.

"Щоб отримати диплом, тобі треба підписати повістку в армію. Інакше тобі диплом не видають ніяк", — повідомило журналістське джерело, додавши, що повістка — це неминуче відправлення в армію, а підпис під відмовою від неї тягне за собою тюремний термін.

Така практика, як стверджується, з'явилася після того, як директор коледжу в Нижніх Ачалуках під час наради, на якій також був присутній керівник Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов, повідомив, що з його коледжу до лав російських військ залучили 30 студентів. За даними джерела, надалі співробітники військкоматів і чиновники взяли таку ідею на озброєння.

Повідомляється, що випускникам пропонують особисто йти по дипломи в коледж, при цьому немає можливості отримати поштою або ж через родича.

Якщо студент вирішить написати відмову, це спричинить складання акта за участю понятих. Спочатку можна буде відбутися штрафом, але повторна відмова вже тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею "ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби". Передбачено максимальне покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено з січня.