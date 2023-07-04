Загроза теракту з боку РФ: влада готується до евакуації населення поблизу ЗАЕС

Віцепрем'єрка Ірина Верещук доручила головам ОВА та "Укрзалізниці" визначити оптимальні маршрути для евакуації. За її словами, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

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У понеділок, 3 липня, під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У зборах брали участь представники місцевих ОВА, "Укрзалізниці" та інших відомств. Учасники засідання обговорили план дій центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі аварії на Запорізькій атомній електростанції.

"Акцентували увагу на питанні евакуації цивільного населення до більш безпечних регіонів. У першу чергу – на евакуації дітей, людей похилого віку та маломобільних осіб", — заявили в Мінреінтеграції.

Повідомляється, що Ірина Верещук доручила учасникам засідання визначити оптимальні маршрути для евакуації населення в разі теракту ЗС РФ на ЗАЕС.

"Ми на війні. Тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Наші дії мають бути чіткими та злагодженими", — сказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, що 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях пройшли масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС. У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб, а також 350 одиниць спецтранспорту і 400 автобусів для евакуації.

Ми також писали про те, що соціологічне опитування компанії Russian Field від 28 червня показало, що 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним. За даними соціологів, літні росіяни частіше виступали за застосування ядерної зброї на території сусідньої країни.

Ще ми повідомляли, що 30 червня представники "Енергоатому" оприлюднили найбільш можливий перебіг подій після російського теракту на Запорізькій АЕС. За їхніми даними, теракт зачепить чотири області України.