ПВК "Вагнер" отримала з бюджету 1,7 трлн рублів: росЗМІ озвучили нові подробиці

За даними людини, близької до Міноборони РФ, російська держава утримувала "вагнерівців" протягом останніх дев'яти років, починаючи з 2014 року.

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Загальні витрати Російської Федерації на приватну військову компанію "Вагнер" із 2014 року можуть перевищувати 1,7 трлн рублів. Про це пише російське видання "Ведомости" 4 липня, посилаючись на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ.

У публікації згадується про те, що ведучий на телеканалі "Россия 1" Дмитро Кисельов заявив, посилаючись на свої джерела, що в рамках контрактів, підписаних із державою, на засновану Євгеном Пригожиним ПВК "Вагнер" пішло понад 858 мільярдів рублів.

За даними Дмитра Кисельова, холдинг Євгена Пригожина "Конкорд" також отримав виторг за контрактами на суму 845 мільярдів рублів. Таким чином витрати на "вагнерівців" могли перевищити 1,7 трильйона рублів.

Повідомляється, що цю інформацію прокоментувала людина, близька до Міноборони РФ. За його словами, ця сума була виділена на діяльність "вагнерівців" за всі дев'ять років існування збройного формування.

Нагадаємо, що згідно із заявою Дмитра Кисельова, згадані цифри не є прибутком ПВК "Вагнер", однак за ними все ж можна зробити "висновок про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".

Ми також писали про те, що за словами президента Росії Володимира Путіна, засновник ПВК "Вагнер" і власник компанії "Конкорд" Євген Пригожин за рік отримав від російської держави 168 мільярдів рублів.

Як зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін, коментарі президента Росії Володимира Путіна щодо фінансування ПВК "Вагнер" слугують "прямим доказом" того, що ці найманці становили незаконну частину російської армії у війні проти України.