"Сподіваюся, ніхто не вкрав": ПВК "Вагнер" повністю утримувалася коштом держави, — Путін

За словами Володимира Путіна, з травня 2022 року ПВК "Вагнер" отримала 86 мільярдів рублів, а компанія "Конкорд" — 80 мільярдів рублів.

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Керівник ПВК "Вагнер" і власник компанії "Конкорд" Євген Пригожин за рік отримав від російської держави 168 мільярдів рублів. Про це повідомив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з військовослужбовцями Міноборони.

"Утримання всієї "Групи Вагнера" повністю забезпечувалося державою — з Міністерства оборони, з державного бюджету ми повністю фінансували цю групу", — повідомив він.

З травня 2022 року по травень 2023-го влада заплатила приватній військовій компанії понад 86 мільярдів рублів, уточнив глава держави. Водночас за рік власник компанії "Конкорд" заробив 80 мільярдів рублів через "Воєнторг", постачаючи продукти і надаючи послуги з організації харчування в армії.

Крім того, Путін заявив, що ПВК "Вагнер" фінансувалася державою і з травня 2022 року отримала 86 мільярдів рублів.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми будемо з цим усім розбиратися", — зазначив Путін.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін зробив заяву про те, що військові зупинили громадянську війну в РФ. За словами глави держави-агресора, військовослужбовці та силовики довели справою вірність народу і військовій присязі. Вони нібито діяли злагоджено під час пригожинського бунту і врятували мирних жителів.

Також повідомлялося, що, за оцінками "Інституту дослідження війни", Сергій Шойгу залишиться на чолі Міноборони, хоча в інформпросторі вже говорять про наступника.