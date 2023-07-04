"Йшов максимально низько, бо ховався від ППО": як морпіхи збили "Джавеліном" ворожий Ка-52

Молодий офіцер, який "приземлив" російський "Алігатор", показав себе як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку, розповіли в ЗСУ. На його рахунку вже 5 одиниць знищеної бронетехніки ворога.

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Українські захисники на Бердянському напрямку збили ворожий гелікоптер Ка-52. Для цього вони використали американський ПТРК "Javelin". Як це сталося, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода" 4 липня.

За його словами, російський вертоліт збив боєць-морпіх з позивним "Маяк". Гелікоптер йшов на максимально низькій висоті, намагаючись обійти українську ППО.

"Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК "Джавелін" і здійснив результативний пуск", – повідомив військовий.

Ка-52 був збитий на Бердянському напрямку 2 липня, але остаточну інформацію змогли підтвердити 3 липня.

Валерій Шершень повідомив, що морпіх "Маяк" є командиром мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського. Він вже встиг показати себе на Авдіївському напрямку. На його рахунку є вже 5 спалених одиниць броньованої важкої техніки ЗС РФ.

Збитий гелікоптер Ка-52 став вже 309-м на рахунку морпіхів 36-ї бригади.

Нагадаємо, що українські "партизани" почали вже атакувати російських загарбників на території Брянщини з ВОГів. Вони цілять по оборонних спорудах росіян на кордонах з Україною.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів 4 липня було "фаєр-шоу". Вибухало у кількох населених пунктах.