З Днем Незалежності, Америко! ЗСУ показали перше фото підвішених "розумних" авіабомб JDAM

Бомби та ракети, які були підписані 4-м липня 2023 року та надані американськими партнерами, уже продемонстрували свою ефективність та досягли своїх цілей.

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Українські Повітряні Сили привітали американський народ із Днем Незалежності, найважливішою датою в історії Сполучених Штатів Америки. У Facebook 4 липня опублікували перше фото підвішених "розумних" авіабомб JDAM.

У відомстві наголосили, що український народ сплачує дуже високу ціну за свою Незалежність у боротьбі з кривавим тоталітарним російським режимом, що знищує все навколо. Російські загарбники не припиняють спроб окупувати більше української землі, тому щодня українці виборюють шанс на життя.

"Саме у ці години йдуть запеклі бої по всій лінії фронту. І у небі, і на землі!" — йдеться у дописі.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук звернувся до американців та висловив слова вдячності. Він наголосив, що воїни України сміливо та завзято нищать ворогів, які прийшли на нашу землю. Бійці успішно використовують американську зброю та різне озброєння, аби захистити український народ від регулярного повітряного терору Росії, наші пілоти завдають ударів з повітря щодня.

"Я дякую народу та Уряду Сполучених Штатів Америки за підтримку України у цей важкий і доленосний для всього світу час", –– зазначив генерал-лейтенант.

Підписані 4-м липня 2023 року бомби та ракети, надані американськими партнерами, уже досягли своїх цілей. Командувач звернув увагу на те, що проти грізного та потужного ворога потрібно діяти рішуче, тому й нагадав, наскільки важливі для українського війська літаки F-16.

Нагадаємо, українська авіація знищила командний пункт російських військ на Донеччині керованою бомбою JDAM. Зазначалося, що Сполучені Штати ще не передали Україні керовані снаряди GLSDB, тому єдиним варіантом, чим атакувати ворога, є керована авіабомба JDAM-ER.