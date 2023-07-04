80 років на озброєнні: Канадська армія дозріла до того, щоб замінити пістолети Browning

Бельгійських ветеранів замінять на передову модель, що випускається компанією SIG Sauer — P320. Зброя є досить потужною та універсальною, зазначили експерти.

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Канадська армія почала впроваджувати пістолет Sig Sauer P320, що отримав позначення C22, для заміни давнього бельгійського 9-мм пістолета FN Browning GP, який перебуває на озброєнні з 1944 року, повідомляє видання Army Recognition.

Пістолет P320, що випускається компанією SIG Sauer, є модульним самозарядним пістолетом і еволюцією моделі SIG Sauer P250. Яка саме модель пістолета надійде на озброєння канадських армійців, невідомо, але P320 може бути виконаний у різних калібрах пістолетних патронів, таких як 9×19 мм Parabellum, .357 SIG, .40 S&W, .45 ACP і 10 мм Auto.

Водночас конструкція пістолета дає змогу легко змінити калібр за допомогою спеціально комплекту для заміни ствола.

Ця модель з'явилася відносно недавно. Так, на північноамериканському ринку пістолет P320 під набій 9×19 мм Parabellum з'явився у 2014 році, а через рік було представлено модель під набій .45 ACP.

Останнім у сімействі P320 є модель 320XCA-9 Legion-TB-R2. Ця зброя поєднує в собі характеристики важкого пістолета з універсальною зброєю, що дає змогу встановлювати приціли XRAY3, за допомогою яких можна прицільно вести вогонь у будь-яких умовах освітлення. Напрямна планка M1913 дає можливість кріплення ліхтарів, лазерів та інших необхідних аксесуарів.

Визначною особливістю пістолета 320XCA-9 Legion-TB-R2 є його нарізний ствол, що полегшує встановлення пригнічувачів або дульних пристроїв для підвищення комфорту під час стрільби.

"Завдяки стволу завдовжки 4,6 дюйма (117 мм) пістолет 320XCA-9 Legion-TB-R2 забезпечує баланс між компактністю і балістичними характеристиками", — зазначили експерти.

Нагадаємо, наприкінці червня командування морської піхоти США ухвалило рішення зняти з озброєння культові пістолети Colt M1911. Їх замінять на M18, які являють собою компактний варіант сімейства пістолетів Sig Sauer Modular Handgun.