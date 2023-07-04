80 лет на вооружении: Канадская армия созрела к тому, чтобы заменить пистолеты Browning

Бельгийских ветеранов заменят на передовую модель, выпускаемой компанией SIG Sauer — P320. Оружие является достаточно мощным и универсальным, отметили эксперты.

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Канадская армия начала внедрять пистолет Sig Sauer P320, получивший обозначение C22, для замены давнего бельгийского 9-мм пистолета FN Browning GP, который находится на вооружении с 1944 года, сообщает издание Army Recognition.

Пистолет P320, выпускаемый компанией SIG Sauer, является модульным самозарядным пистолетом и эволюцией модели SIG Sauer P250. Какая именно модель пистолета поступит на вооружение канадских армейцев не известно, но P320 может быть выполнен в различных калибрах пистолетных патронов, таких как 9×19 мм Parabellum, .357 SIG, .40 S&W, .45 ACP и 10 мм Auto

В то же время конструкция пистолета позволяет легко изменить калибр с помощью специально комплекта для замены ствола.

Данная модель появилась относительно недавно. Так на североамериканском рынке пистолет P320 под патрон 9×19 мм Parabellum появился в 2014 году, а через год была представлена модель под патрон .45 ACP.

Последним в семействе P320 является модель 320XCA-9 Legion-TB-R2. Это оружие сочетает в себе характеристики тяжелого пистолета с универсальным оружием, позволяющим устанавливать прицелы XRAY3, с помощью которого можно прицельно вести огонь в любых условиях освещения. Направляющая планка M1913 дает возможность крепления фонарей, лазеров и других необходимых аксессуаров.

Выдающейся особенностью пистолета 320XCA-9 Legion-TB-R2 является его нарезной ствол, облегчающий установку подавителей или дульных устройств для повышения комфорта при стрельбе.

"Благодаря стволу длиной 4,6 дюйма (117 мм) пистолет 320XCA-9 Legion-TB-R2 обеспечивает баланс между компактностью и баллистическими характеристиками", — отметил эксперты.

Напомним, в конце июня командование морской пехотой США приняло решение снять с вооружения культовые пистолеты Colt M1911. Их заменят на M18, которые представляют собой компактный вариант семейства пистолетов Sig Sauer Modular Handgun.