Мобілізація в Україні: хто з українців має право проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні 2023 року не стосуватиметься певної категорії громадян, а деякі з українців мають право йти до війська за власним бажанням та обирати місце служби.
Мобілізація в Україні триватиме й надалі, а частина українських громадян отримає можливість отримає право обирати місце служби за своїм місцем проживання. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" регламентує відповідне питання.
Це стосується в першу чергу громадян, які виявили добровільне бажання проходити службу в українському війську. У такому разі їм варто написати відповідний рапорт. Можливість щодо вибору буде у певних категорій громадян. Зокрема, таке право отримають:
- особи, які займаються вихованням неповнолітньої дитини самостійно
- громадяни, які тримають трьох і більше неповнолітніх дітей
- ті, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю
- осіб, які виховують дитину, яка має одну з перелічених хвороб, передбачених у Законі
- особи, які постійно доглядають за хворими дітьми, своїми батьками чи батьками дружини/чоловіка, або дружиною
- особи, на утриманні яких є їхня повнолітня дитина, у якої підтверджена I або II група інвалідності
- усиновлювачі, названі батьки, опікуни або батьки-вихователі, які містять дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування.
- особи, у яких дружина/чоловік або батьки (свої або дружина) мають І або II групу інвалідності
- опікуни осіб з інвалідністю, у яких є статус недієздатності, в установленому порядку підтверджена судовою інстанцією.
Хвороба повинна бути офіційно підтверджена відповідними документами. Це стосується догляду за хворою дитиною, дружиною чи батьками. Спільне проживання з особою, за якою потрібен догляд, потребує оформлення.
Фокус дізнався, кого мають право подавати у розшук в Україні під час мобілізації. У ТЦК та СП не має жодних правових підстав затримувати громадян.