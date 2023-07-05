У Криму спіймали "українця" з Казахстану, що нібито підірвав газопровід, — росЗМІ (фото)

Чоловік нібито спричинив пожежу у селищі Кореїз. За підрив газопроводу уродженцю "українського Павлодара", як його охрестили пропагандисти, загрожує п’ять років позбавлення волі.

Related video

23 червня у селищі Кореїз у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух на газопроводі. Пожежу, що виникли, швидко потушили, і ніхто не постраждав. ФСБ РФ нібито спіймали винуватця інциденту. Про це з посиланням на власні джерела повідомили у медіа Baza 5 липня.

За версією слідства, вибух на кримському газопроводі влаштував 42-річний українець Сергій Єржов. Чоловік отримав громадянство РФ та зареєстрований у захопленій російськими військами Ялті.

Фото Сергія Єржова, оприлюднене Baza Фото: Baza

У публікації йдеться, що Єржов вже зізнався у підриві. Проти нього порушили справу про умисне знищення майна, за що "українцю" загрожують п’ять років ув’язнення.

Варто зауважити, що у російському ЗМІ виникла плутанина з місцем народження затриманого. Спочатку у пості зазначалося, що Єршов — українець родом з Павлодара, тобто міста у Казахстані. Пізніше публікація була відредагована, і чоловік виявився уродженцем Павлограда — міста у Дніпропетровській області.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, 4 липня російські журналісти передали, що уряд країни-агресорки планує переправляти туристів в окупований Крим на десантних кораблях. Таке рішення пов’язано з багатокілометровим затором на під’їзді до Кримського моста.

Також 4 липня пролунали вибухи у Севастополі. Місцеві розповідали, що у будинках трусились вікна та стіни. Окупаційна влада пояснила вибухову хвилю з моря умисним підривом снарядів.