"Влучили, куди треба": в окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи (відео, фото)

За повідомленням місцевих жителів, вибухало в районі залізничного вокзалу в Ясинуватій. Після цього спалахнули вагони.

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В тимчасовано окупованому місті Ясинувата Донецької області 5 липня пролунали вибухи. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На місці влучань здійнявся чорний дим.

"Місто Ясинувата на Донеччині. Кажуть потрапили, куди треба", — написав Петро Андрющенко.

Згідно з повідомленнями місцевих і оприлюднених відео, удари прийшлися по місцевій залізничній станції. На місці влучань спалахнула пожежа — зайнялися товарні вагони та припаркована там техніка.

Українській журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що були влучання у запаси палива.

"Уточнення — влучили по скупченню ворожої техніки та запасів палива в окупованій Ясинуватій", — написав він.

Також на опублікованих кадрах видно, що удари були не лише по залізничній станції, а й ще в кількох районах міста. Там теж піднявся дим.

Нагадаємо, що 4 липня у окупованій Макіївці вибухав склад з БК окупантів. Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню ЗС РФ тримали на території недобудованого житлового масиву.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Запоріжжя у ЗС РФ 3 та 4 липня лунали вибухи. Було гучно у Якимівці, Василівці, вибухало у Токмаку та Чернігівському районі.