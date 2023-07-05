Попри домовленості: окупанти не пускають Червоний хрест на лівобережжя Херсонщини

Після підриву Каховської ГЕС місія Червоного Хреста намагається потрапити на лівий берег Дніпра. В організації розповіли, що з перших годин були на зв’язку з владою постраждалих регіонів.

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Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні досі не вдалося побувати на лівому березі Дніпра після підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказала регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер.

"На жаль, поки що нам не вдалося побувати в Херсонській області на лівому березі. Тому ми продовжуємо вести переговори щодо цього доступу. Це завжди дуже складно. Поки що нам не вдалося потрапити до цих районів. Ми неодноразово просили надати нам доступ туди й проситимемо надалі", — повідомила вона.

Керівниця МКЧХ розповіла, що Червоний Хрест може уявити наслідки повені на лівобережжі. Організація з перших годин трагедії зверталася до окупантів з проханням надати доступ, однак досі його не отримала.

Водночас Бауер проінформувала, що Червоний Хрест зв’язувався з владою Херсона та області, а також Миколаєва. Представники МКЧХ з’ясовували, яка допомога необхідна регіонам.

"Я була там два дні тому, в Миколаєві та Херсонській області, щоб зрозуміти, що ми робимо і що буде потрібно в найближчі тижні та місяці", — додала представниця Червоного Хреста.

Нагадаємо, 2 липня керівник ОП Андрій Єрмак показав наслідки підриву ЗС РФ Каховської ГЕС. За його словами, мовчати про теракт — це злочин проти цілих поколінь.

5 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські бійці таємно вакцинуються від холери на захопленій території Херсонської області. Зокрема, щеплення зробили представники окупаційної влади.