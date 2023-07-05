Несмотря на договоренности: оккупанты не пускают Красный крест на левобережье Херсонщины

После подрыва Каховской ГЭС миссия Красного Креста пытается попасть на левый берег Днепра. В организации рассказали, что с первых часов были на связи с властями пострадавших регионов.

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Миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине до сих пор не удалось побывать на левом берегу Днепра после подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказала региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр.

"К сожалению, пока нам не удалось побывать в Херсонской области на левом берегу. Поэтому мы продолжаем вести переговоры по поводу этого доступа. Это всегда очень сложно. Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить в дальнейшем", — сообщила она.

Руководительница МККК рассказала, что Красный Крест может представить последствия наводнения на левобережье. Организация с первых часов трагедии обращалась к оккупантам с просьбой предоставить доступ, однако до сих пор его не получила.

В то же время Бауэр проинформировала, что Красный Крест связывался с властями Херсона и области, а также Николаева. Представители МККК выясняли, какая помощь необходима регионам.

"Я была там два дня назад, в Николаеве и Херсонской области, чтобы понять, что мы делаем и что потребуется в ближайшие недели и месяцы", — добавила представительница Красного Креста.

Напомним, 2 июля руководитель ОП Андрей Ермак показал последствия подрыва ВС РФ Каховской ГЭС. По его словам, молчать о теракте — это преступление против целых поколений.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские бойцы тайно вакцинируются от холеры на захваченной территории Херсонской области. В частности, прививки сделали представители оккупационных властей.