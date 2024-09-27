Уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в своем отчете о деятельности российского Красного Креста отсутствуют материалы о возможных преступлениях этой организации.

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Международная Федерация Красного Креста (МФКК) несмотря на вероятные преступные действия не исключила российский Красный Крест из своего состава. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Для проведения расследования действий российского Красного Креста в апреле МФКК создала Наблюдательную группу Правления, которая должна была исследовать деятельность российского Красного Креста (РКК). В результате Федерация опубликовала отчет о деятельности РКК.

По информации омбудсмена, Федерация фактически признала оккупацию ВОТ Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В отчете отмечается о том, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины.

Дмитрий Лубинец отметил, что это является нарушением устава Федерации со стороны РКК, поскольку российский Красный Крест должен работать только на своей территории. Также эти действия нарушают территориальную целостность Украины, однако Федерация оправдала все "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями.

Уполномоченный ВР Украины по правам человека отметил отсутствие в отчете информации о краже имущества украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму. Дмитрий Лубинец отметил, что по данному факту открыто уголовное производство.

Кроме этого, МФКК не осудила участие РЧХ в депортации и принудительном перемещении украинских детей и их милитаризации. В документе отсутствует информация о РЧХ с лагерем "Артек", на директора которого наложены санкции за причастность к депортации украинских детей.

Омбудсмен отметил, что все документы и материалы были переданы президенту МФКК Кейт Форбс, однако в отчете они не учтены. Несмотря на все российский Красный Крест остается в МФКК, а руководитель — в правлении Федерации.

"Сейчас начинаю кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления. Считаю, что все финансирование МФКК должно быть направлено на финансирование национального общества Красного Креста Украины и реализацию дополнительных программ защиты украинцев. По моему мнению, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного Креста", — добавил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что украинские военные из бригады НГУ "Азов", которые вернулись из российского плена, рассказывали о бездействии организации Красный Крест по обмену военнопленными. Красный Крест тщательно проверяет, как Украина удерживает россиян в плену, однако не контролирует условия содержания самих украинцев в плену.

Ранее Дмитрий Лубинец отмечал о десятках случаев, когда украинские защитники умерли в плену от пыток. Однако он не знает, как давить на Красный Крест, чтобы организация выполняла свои функции.