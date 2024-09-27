Червоний Хрест РФ не виключений з Міжнародної Федерації: омбудсмен відреагував, подробиці

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у своєму звіті щодо діяльності російського Червоного Хреста відсутні матеріали щодо ймовірних злочинів цієї організації.

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Міжнародна Федерація Червоного Хреста (МФЧХ) попри ймовірні злочинні дії не виключила російський Червоний Хрест зі свого складу. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Для проведення розслідування дій російського Червоного Хреста у квітні МФЧХ створила Наглядову групу Правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста (РЧХ). В результаті Федерація опублікувала звіт щодо діяльності РЧХ.

За інформацією омбудсмена, Федерація фактично визнала окупацію ТОТ Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У звіті зазначається про те, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України.

Дмитро Лубінець наголосив, що це є порушенням статуту Федерації зі сторони РЧХ, оскільки російський Червоний Хрест має працювати лише на своїй території. Також ці дії порушують територіальну цілісність України, однак Федерація виправдала все "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями.

Уповноважений ВР України з прав людини зазначив відсутність у звіті інформації про крадіжку майна українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Дмитро Лубінець наголосив, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Окрім цього, МФЧХ не засудила участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. У документі відсутня інформація про РЧХ з табором "Артек", на директора якого накладені санкції за причетність до депортації українських дітей.

Омбудсмен наголосив, що всі документи та матеріали були передані президентці МФЧХ Кейт Форбс, однак у звіті вони не враховані. Попри все російський Червоний Хрест залишається у МФЧХ, а керівник — у правлінні Федерації.

"Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. Вважаю, що все фінансування МФЧХ має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців. На мою думку, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста", — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що українські військові з бригади НГУ "Азов", які повернулися з російського полону, розповідали про бездіяльність організації Червоний Хрест щодо обміну військовополоненими. Червоний Хрест прискіпливо перевіряє, як Україна утримує росіян у полоні, однак не контролює умови утримання самих українців у полоні.

Раніше Дмитро Лубінець зазначав про десятки випадків, коли українські захисники померли в полоні від катувань. Однак він не знає, як тиснути на Червоний Хрест, щоб організація виконувала свої функції.