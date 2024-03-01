"Дають стаканчики": колишні військовополонені розповіли, що для них зробив Червоний Хрест (відео)

Захисники "Азовсталі" розповіли, що росіяни не пускають представників Червоного Хреста до українських військовополонених. Однак за російськими бранцями організація стежить дуже уважно.

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Українські військові з бригади НГУ "Азов", які повернулися з російського полону, розповіли про бездіяльність організації Червоний Хрест (ЧХ) щодо обміну військовополоненими. Відео, в якому Владислав "Вікіпедія" Жайворонок, Валерія "Нава" Суботіна діляться своєю думкою, було опубліковано на YouTube-каналі "Характер".

Як розповів Жайворонок, йому вдалося поспілкуватися з Патріком Гамільтоном, головою американського відділення Червоного Хреста. Той заявив, що представників організації росіяни не пускають до українських військовополонених.

"Що по Україні? Що щодо військовополонених? А нічого. А чому ви (Червоний Хрест, — ред.) говорили, що контролюєте військовополонених, вони ж це говорили до нашого обміну", — зазначив Жайворонок.

За його словами, за весь час перебування в полоні він жодного разу не бачив представників Червоного Хреста. Однак організація все одно звітувала перед громадськістю про те, що українські військовополонені нібито утримуються в належних умовах.

Він також зазначив, що Червоний Хрест прискіпливо перевіряє, як Україна утримує росіян у полоні. Так, російські військовополонені поскаржилися на те, що в них занадто жорсткі матраци. У ЧХ із цим погодилися.

"У той час, коли українці кажуть, що там жахливі умови. Ми зараз говоримо про вирвані зуби, ми зараз говоримо про померлих там людей, які просто згнили від своїх хвороб, тому що росіяни навіть не зробили запитів на ліки. А Червоний Хрест каже: "Ми не можемо це публікувати. Ми не можемо це підтвердити", — розповів Жайворонок.

Червоний Хрест не контролює умови утримання українців у полоні

Поділилася досвідом і Валерія Суботіна. За її словами, після обміну їм роздавали чашки з чаєм із логотипом Червоного Хреста.

"Ми, виходить, їх рекламуємо, ми стоїмо всі на цих фотках після обміну зі склянками з Червоним Хрестом. Наче вони чимось допомогли", — зазначила вона.

Жайворонок закликав Червоний Хрест розповісти правду про те, що організація зовсім не контролює те, як росіяни утримують українських військовополонених.

"Пряма відповідь цього Гамільтона була, що "так у нас немає зброї, як ми можемо росіян примушувати". Їм не потрібна зброя, щоб примушувати. Я розумію, що якщо росіяни упруться, то вони упруться, але ви, як найбільша гуманітарна організація, ну правду скажіть", — сказав він.

Суботіна сказала, що представники Червоного Хреста можуть їздити з українськими військовополоненими, які тільки-но звільнилися, в лікарню, щоб там задокументувати їхній стан. Однак навіть цього не відбувається.

"То жесть, не давайте стаканчики, а приїжджайте на обмін, поїдьте з нами до лікарні. Вони не приїжджають і не розмовляють із нами, не дивляться на нас, вони дають стаканчики. Супер", — сказала вона.

Українські військові про бездіяльність Червоного Хреста (дивитися з 57 хвилини)

Нагадаємо, омбудсман звернувся до ООН і Червоного Хреста щодо розстрілу полонених бійців ЗСУ росіянами. Дмитро Лубінець заявив, що ЧХ має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених. Потрібно розстріл фіксувати як окремий випадок.