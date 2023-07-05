Яким буде напрямок вітру від Запорізької АЕС: прогноз на кілька днів (карта)

Розмови про можливий підрив станції в Запоріжжі не припиняються. Фокус розповів, які області можуть постраждати насамперед, якщо РФ зважиться на провокацію.

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Ситуація на Запорізькій АЕС напружена до межі. У Генштабі повідомили про чергову можливу провокацію РФ з вибухами на території станції, а в МОЗ закликають громадян підготувати тривожну валізу на випадок викиду радіації. Фокус розібрався, яким буде напрямок вітру в найближчі кілька днів.

Очікувалося, що провокація може відбутися в ніч з 4 на 5 липня. Президент України Володимир Зеленський не залишився осторонь і заявив, що тепер глобальна безпека залежить винятково від того, як слідкує за ситуацією світова громадськість, і РФ має усвідомлювати, що це не залишиться безкарним.

"Радіація — це загроза для всіх у світі, і атомна станція має бути повністю захищена від будь-яких радіаційних інцидентів. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати — що відбувається, і хто в цьому винен", — ідеться в повідомленні.

Судячи з даних на сайті Windy.com, де можна онлайн відстежувати напрямок вітру, якщо провокація все ж таки відбудеться на ЗАЕС до кінця дня 5 липня, то вітер буде йти в південному і західно-південному напрямку. Радіація може зачепити більшу частину України, включно з окупованими територіями. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Також вітер стрімко йде в бік Кримського півострова.

Які області можуть постраждати в разі підриву ЗАЕС (5 липня) Фото: Скриншот

У разі підриву Запорізької АЕС 6 липня, значно нічого не зміниться, однак небезпека тепер може спіткати ще й центральну частину країни — Кропивницький, Черкаси, та частково Київську область.

Які області можуть постраждати в разі підриву ЗАЕС (6 липня) Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 липня аналітики з ISW повідомляли, чи є ймовірність підриву ЗАЕС найближчим часом. За їхньою інформацією, погрози окупантів, пов'язані із Запорізькою АЕС, можуть бути частиною інформаційної операції Росії.

4 липня повідомлялося, що українців закликали підготувати тривожну валізу через ситуацію на ЗАЕС. У МОЗ радять ґрунтовно підготуватися до можливої провокації росіян на станції, адже їхні дії залишаються непередбачуваними. Місцева влада регулярно сповіщатиме народ про обстановку в різних областях.