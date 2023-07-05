HIMARS або Storm Shadow: у РФ заявили про обстріл "адміністрації" у Волновасі (фото)

За даними окупаційної влади, загиблих немає, травм зазнали три співробітники міської адміністрації.

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У російських джерелах заявляють, що ЗСУ обстріляли Волноваху, пошкоджень зазнала будівля міської адміністрації. Про це повідомив окупаційний мер Волновахи Костянтин Зінченко, передає РИА Новости.

"Було два прильоти: один у ліве крило будівлі, інший біля будівлі. Руйнування є. Зараз оцінюємо, наскільки серйозні", — розповів він.

Інформації про жертв і постраждалих поки що не надходило. За словами мера, імовірно, по місту били британськими ракетами Storm Shadow.

У РФ заявили про обстріл будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі У РФ заявили про обстріл будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі У РФ заявили про обстріл будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі У РФ заявили про обстріл будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі У РФ заявили про обстріл будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі

Ситуацію в ефірі телеканала "Россия 24" прокоментував і глава терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін. За його словами, загиблих немає, травми дістали три співробітники міської адміністрації. Він додав, що ЗСУ нібито били ракетами Storm Shadow, але, можливо, використовували і HIMARS.

"Найважливіше, що це цивільний об'єкт. Це, звичайно, свідчить про підходи, чим керується зараз противник — що там цивільні особи, немає військової доцільності (у ракетних ударах — ред.)", — сказав Пушилін.

На його думку, ударів нібито завдають навмисне.

"ЗСУ погоджує подібні дії із західним керівництвом, оскільки обстріли ведуться західними ракетами", — додав він.

Коментарі української влади

Наразі представники України не коментували цього інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області (РФ) недалеко від кордону з Україною 3 липня збили два дрони — "Валькірію" і "Лелеку". БПЛА заглибилися на понад 20 кілометрів у тил противника.

Нагадаємо, 28 червня губернатор Псковської області Росії Михайло Ведерніков повідомив про 14 солдатів армії РФ, які загинули під час бойових дій біля Шебекіно в Бєлгородській області.