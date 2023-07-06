РФ оголила кордони з Китаєм і на Кавказі: війська спрямовані в Україну, — розвідка (карта)

Зокрема, 58-та і 5-та загальновійськові армії РФ, а також морська піхота утримують позиції на Запорізькому напрямку. А елітні війська швидкого реагування ведуть оборону в районі Бахмута.

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Росія відправила на фронт в Україну підрозділи, які мають забезпечувати стратегічну оборону рубежів на Кавказі та вздовж китайського кордону. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, російські частини та з'єднання, що зібрані з усієї Росії, несуть основний тягар оборонних дій під час контрнаступу ЗСУ.

Так 58-та загальновійськова армія Сухопутних військ РФ, яка зазвичай забезпечує безпеку в нестабільних регіонах Кавказу, захищає укріплені рубежі на Мелітопольському напрямку. А 5-та загальновійськова армія і морська піхота, які зазвичай базуються на відстані 7000 км біля російсько-китайського кордону, веде оборону позицій у районі Великої Новосілки, на захід від Гуляйполя на Бердянському напрямку.

"Навколо Бахмута оборона наразі переважно формується з повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії і виступають елітними силами швидкого реагування в разі виникнення напруженості у відносинах із НАТО", — зазначили в британському Міноборони.

Мелітопольський напрямок

Бердянський напрямок

Бахмутський напрямок

Таким чином Росія змушена допускати ризики по всій території Євразії, щодо забезпечення національної безпеки.

"Це підкреслює, що війна в Україні порушила усталену національну стратегію Росії", — підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, заступник командувача Східного угруповання військ Сергій Череватий 6 заявив, що першу і другу лінії оборони українського фронту утримують близько 180 000 російських солдатів. Попри високу концентрацію сил на окремих ділянках, окупантам не вдається досягти значних успіхів.