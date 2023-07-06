Контрнаступ ЗСУ: українські військові просуваються вперед, ініціатива у нас, — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ розповів американському генералу Міллі, що ситуація з контрнаступом розвивається згідно з планом.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про контрнаступ українських сил. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За словами Залужного, він розповів американському генералу про оперативну обстановку на фронті, а також про те, що українські військові продовжують вести наступальні дії.

"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива — у наших руках", — зазначив Залужний.

Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, з Міллі вони обговорили актуальні потреби збройних сил в озброєнні та боєприпасах для продовження звільнення української території від російських окупантів.

"Подякував за підтримку і допомогу, а також привітав із Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, що 30 червня Залужний розповів, чому контрнаступ іде не так швидко, як хотілося. За словами головнокомандувача ЗСУ, його вкрай дратує негативна реакція на те, як просуваються на фронті українські захисники. Це можна було значно прискорити, якби Захід активніше ухвалював рішення про постачання зброї.

Крім того, американський генерал Марк Міллі розкрив, коли "розумна" техніка замінить третину армії. За його словами, третина збройних сил буде роботизована, а штучний інтелект змінить перебіг воєн.