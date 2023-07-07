Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість збитих БПЛА Shahed (фото)

Російські окупанти запустили по Україні 18 БПЛА. Один дрон влучив у підприємство в Дніпропетровській області, уламки ще одного безпілотника впали на автомобіль, що їхав трасою.

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У ніч на 7 липня Збройні сили Російської Федерації обстріляли територію України іранськими безпілотними літальними апаратами Shahed-136/131. Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти вдарили по Україні з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом було зафіксовано пуски 18 ворожих безпілотників, 12 з яких було збито.

"У південних і східних регіонах працювала протиповітряна оборона. У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БПЛА Shahed-136/131", — ідеться в повідомленні.

Силами ППО знищено 12 БПЛА

Атака Shahed по Дніпропетровській області: що відомо

Уночі 7 липня ЗС РФ атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів іранського виробництва Shahed. За даними голови ОВА Сергія Лисака, 6 безпілотників було збито силами ППО.

Один БПЛА влучив у приватне підприємство в Криворізькому районі. Уламки ще одного безпілотника впали на автомобіль, що їхав трасою, внаслідок чого загинули двоє людей.

ЗС РФ обстріляли Дніпропетровську область

Нагадаємо, що в ніч на 7 липня ЗС РФ атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". За даними мера міста, внаслідок обстрілу загинуло десять осіб. Ще 42 людини дістали поранення.

Раніше, 4 липня, окупанти також обстріляли Харківську область фугасним снарядом. Унаслідок атаки 43 жителі міста Первомайське дістали поранення, зокрема 12 дітей.