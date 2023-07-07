Заколот ПВК "Вагнер": розвідка ФРН прослуховувала переговори Пригожина і Лукашенка, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у німецькому федеральному розвідвідомстві заздалегідь знали про запланований військовий заколот на території країни-агресора.

Related video

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (БНД) прослуховувала переговори власника групи найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з білоруським політиком Олександром Лукашенком після військового заколоту 24 червня. Про це йдеться в опублікованих результатах журналістського розслідування німецьких радіомовників WDR і NDR, що афілійовані із медіагрупою ARD.

"Згідно з розслідуванням WDR і NDR, вона [БНД], імовірно, відстежувала переговори керівника [ПВК] "Вагнер" Пригожина та Лукашенка", — наголошується в публікації, де також ідеться про те, що БНД заздалегідь було відомо про військовий заколот, який планували здійснити на території РФ.

БНД із перших рук дізналася про посередницьку роль Лукашенка, але джерела цієї інформації не оприлюднюють.

Повідомляється, що представникам Німеччини було відомо про підготовку до заколоту за тиждень до події, дані також перевірялися у партнерів. Через численні перевірки в німецькій розвідспільноті не повідомили канцлеру Олафу Шольцу про ймовірний заколот "Вагнера". Про це представники БНД розповіли представникам німецького уряду напередодні ввечері, 23 червня.

Нагадаємо, що у РФ закрили цирк, у воротах якого застряг танк ПВК "Вагнер". Представники розважального закладу поки що не знайшли джерела фінансування для відновлення будівлі, і не знають, скільки саме знадобитися, щоб покрити збитки від діяльності найманців.

Також повідомлялося, що Євген Пригожин не виконує умови угоди з президентом РФ Володимиром Путіним. Лукашенко, зі свого боку, натякає на слабкість Кремля. Про це повідомляється у зведенні "інституту дослідження війни" від 6 липня.