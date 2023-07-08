Йдуть із чотирьох боків: у ЗСУ тактичний успіх під Бахмутом, а прорив на півдні змусить ЗС РФ тікати, — ISW

РФ кидає практично все своє східне угруповання на південь України, що свідчить про крихкість оборони. За оцінками військових дослідників, після прориву ЗСУ силам РФ, найімовірніше, доведеться відходити. Але під натиском і без підкріплення — це вкрай складне військове завдання, можливо, нездійсненне для росіян.

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ЗСУ домоглися переваги в районі Бахмута, достатньої, щоб вважати тактичною, і продовжують контрнаступ ще щонайменше на трьох інших напрямках. Про це повідомляють у зведенні "Інституту дослідження війни" від 7 червня.

Геолоковані дані, опубліковані 6 липня, вказують на те, що українські сили отримали тактичні переваги біля Ягідного (за два км від Бахмута).

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжували наступальні операції на північ і південь від Бахмута, і командувач Сухопутних військ ЗСУ полковник Олександр Сирський повідомив, що вдалося встановити контроль над колись втраченими позиціями на бахмутському напрямку, де саме — не уточнюється.

Повідомлялося і про часткові успіхи в районі Кліщіївки (що за 7 км від Бахмута).

Геолоковані дані показали просування ЗСУ в районі Кліщіївки

За даними Генштабу, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області, уздовж адміністративного кордону з Донецькою.

Російське Міноборони та інші джерела з РФ відзначали наступ ЗСУ в напрямку Кремінної, уздовж кордонів Харківської та Луганської областей.

РФ кидає практично все східне угруповання на південь України

5 липня український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що у східному угрупованні військ РФ залучені 5-та, 35-та, 36-та і 29-та загальновійськові армії. Машовець стверджував, що вздовж адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей діють 127-ий та 60-ий мотострілецькі підрозділи 5-ї армії, інші підрозділи діють південніше Бахмута. ISW відзначають присутність 127-ї дивізії і 60-ї бригади 5-ї загальновійськової армії в Запорізькій і Донецькій областях.

Крихка оборона росіян

Розгортання майже всього східного угруповання військ РФ і великих підрозділів на півдні України свідчить про те, що оборона РФ у районі півдня може бути крихкою. За словами Машовця, єдиний резерв російських збройних сил на півдні України складається з частин 29-ї загальновійськової армії — найменш численної загальновійськової армії Східного військового округу РФ. У ньому тільки одна маневрова бригада — 36-та мотострілецька. Її частини брали участь у битві за Київ на початку масштабного вторгнення торік і під Вугледаром на початку 2023-го, де, судячи з усього, втратили достатньо особового складу.

Становище в Херсонській і Миколаївській областях станом на 7 липня

Грізна, але прохідна оборона ЗС РФ на півдні

За оцінками ISW, росіяни вибудували в районі півдня України значну лінію оборони, але все ж таки непереборною назвати її не можна. У разі операційного прориву ЗСУ російським силам, найімовірніше, довелося б відкочуватися на заздалегідь підготовлені оборонні позиції.

Відступ під натиском — надзвичайно складне військове завдання, поки складно сказати, чи вдасться російським силам злагоджено відійти зі своїх перших рубежів на інші підготовлені рубежі, особливо без підтримки. Як і раніше, ISW оцінюють, що українські сили, судячи з усього, намагаються поступово знижувати бойову міць РФ на півдні — і з часом оборона РФ стає дедалі крихкішою.

Нагадаємо, що у зведенні за 6 липня ISW повідомили, що у РФ недостатньо ресурсів, через що буде складно заповнити втрати. Російські мобілізовані на захопленій території Запорізької області перебувають без ротації.

Також повідомлялося, що, за словами голови Білого дому Джо Байдена, модифіковані касетні боєприпаси — зі зниженим рівнем "бомб", що не розірвалися, — мають забезпечити успіх контрнаступу.