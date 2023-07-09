"Пожалійте український народ": Камбоджа закликала Україну не використовувати касетні боєприпаси

Прем'єр Камбоджі попереджає, що касетні боєприпаси станують небезпекою для цивільного населення України на найближчі 100 років.

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Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен просить пошкодувати український народ і не використовувати кассетні боеприпаси, які нещодавно були включені в новий пакет військової допомоги від США. Про це він написав у своєму твітері.

За його словами, застосування касетних бомб в Україні проти ворога потягне за собою те, що "справжніми жертвами будуть українці".

"Найбільшою небезпекою для українців на багато років, а то і на сто років буде застосування кассетних бомб на окупованих Росією територіях України. Ми маємо досвід з приводу касетних боеприпасів, які використовували Сполучені Штати на початку 70-х років. Внаслідок цього боєприпаси стали жахливим іноземним спадком для Камбоджі, адже привели до десятків тисяч скалічених і вбитих громадян країни", — написав політик.

Він додав, що попри те, що війна в Камбоджі закінчилася 50 років тому, знищити касетні боєприпаси, розкидані ще тоді по теритторії країни, до цих пір так і не вдалося.

"Пожалійте український народ. Я звертаюся до президента США як постачальника і до президента України, щоб не використовували кассетні бомби у війні, тому що українці будуть справжніми жертвами", — пише Хун Сен.

Нагадаємо, що Камбоджа засудила вторгнення РФ в Україну та хоче допомогти в розмінуванні. 29 травня президент України Володимир Зеленський і Хун Сен провели телефонну розмову.

Раніше повідомлялося, що українські сапери навчаються розміновувати територію у Камбоджі. Група з 15 українських військових у захисній броні, касках та щитках проходила мінним полем, яке попередньо розмінували.