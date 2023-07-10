Наркомани без документів: в РФ готують нову партію "елітних" військових для відправлення на фронт

За даними Генштабу, більшість зазначених осіб уже звернулися в медичні заклади з метою спробувати отримати відстрочку від відправки в райони бойових дій на території України.

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В Алтайському краї Росії наразі проводять підготовку 300 контрактних співробітників, включно з деякими колишніми ув'язненими, наркозалежними та особами, які страждають на гепатит. Про це 10 липня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На одному з полігонів східного військового округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, наданою штабом, серед новобранців перебувають особи, які раніше перебували в ув'язненні, чоловіки з низьким соціальним статусом, позбавлені документів, а також особи, які страждають на наркозалежність і гепатит.

У Генштабі додають, що більшість зазначених осіб уже звернулася в медичні заклади, щоб спробувати відтермінувати своє відправлення в райони бойових дій на території України.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено із січня.