Мінімум 50%: у британській розвідці назвали причину колосальних втрат ЗС РФ (фото)

За інформацією аналітиків, через російську агресію страждають також і звичайні громадяни, які не можуть отримати своєчасно медичну допомогу. Усі фахівці зайняті пораненими окупантами, але це їм особливо не допомагає.

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Російські окупанти зазнають колосальних втрат не тільки на фронті після зустрічі з українськими захисниками, а й унаслідок поганої якості медичної допомоги. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 10 липня.

За інформацією оборонного відомства, в РФ зафіксовано високий рівень смертності серед поранених. Приблизно 50% втрат серед поранених можна було запобігти, якби противник налагодив належний рівень медичної допомоги.

Протягом 17 місяців повномасштабної війни вони щодня втрачають щонайменше 400 осіб з особового складу.

"Приплив військових втрат, ймовірно, підірвав нормальне забезпечення деяких російських цивільних медичних послуг, особливо в прикордонних регіонах поруч з Україною. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових госпіталів резервуються для поранених офіцерів", — йдеться в повідомленні.

У розвідці також діляться, що за словами начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашникова, у Російської Федерації могло бути б у половину менше втрат серед поранених, якби їм вчасно надавали медичну якісну допомогу.

Повільна евакуація з поля бою, а потім ще й неправильне використання бойових джгутів стають причиною ампутації кінцівок або смерті. Відповідно, це мінус бойова сила на полі бою для противника.

У Міноборони Великої Британії розповіли, через що росіяни часто зазнають втрат в особовому складі Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що за добу втрати ворога вбитими і пораненими склали практично дві роти. При цьому противник втрачає не тільки живу силу, а й техніку, як заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.