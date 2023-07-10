Минимум 50%: в британской разведке назвали причину колоссальных потерь ВС РФ (фото)

По информации аналитиков, из-за российской агрессии страдают также и обычные граждане, которые не могут получить своевременно медицинскую помощь. Все специалисты заняты раненными оккупантами, но это им не особо помогает.

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Российские оккупанты несут колоссальные потери не только на фронте после встречи с украинскими защитниками, но и в результате плохого качества медицинской помощи. Об этом говорится в отчете британской разведки от 10 июля.

По информации оборонного ведомства, в РФ зафиксирован высокий уровень смертности среди раненных. Примерно 50% потерь среди раненных можно было предотвратить, если бы противник наладил надлежащий уровень медицинской помощи.

В течении 17 месяцев полномасштабной войны они ежедневно теряют минимум 400 человек из личного состава.

"Приток военных потерь, вероятно, подорвал нормальное обеспечение некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных регионах рядом с Украиной. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали резервируются для раненых офицеров", — говорится в сообщении.

В разведке также делятся, что по словам начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, у Российской Федерации могло быть бы в половину меньше потерь среди раненных, если бы им вовремя предоставляли медицинскую качественную помощь.

Медленная эвакуация с поля боя, а потом еще и неправильное использование боевых жгутов становятся причиной ампутации конечностей или смерти. Соответственно, это минус боевая сила на поле боя для противника.

В Минобороны Великобритании рассказали, из-за чего россияне часто несут потери в личном составе Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 7 июля сообщалось, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили практически две роты. При этом, противник лишается не только живой силы, но и техники, как заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.