Звільнення не відбулося: начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов з'явився на публіці (відео)

Раніше російські пропагандисти розганяли чутки про те, що Герасимов лише формально посідає місце начальника Генштабу ЗС РФ, а всі рішення щодо фронту в Україні ухвалює генерал-полковник Михайло Теплинський.

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Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов уперше з'явився в публічному просторі після подій, пов'язаних зі збройним заколотом ПВК "Вагнер" та її куратора Євгена Пригожина. Відео з Герасимовим з'явилося 10 липня на Telegram-каналі Міноборони РФ.

Повідомляється, що керівник Генштабу ЗС РФ провів онлайн-нараду з воєначальниками, які відзвітували йому щодо ситуації в Україні.

"Командувач об'єднаного угруповання військ генерал армії Валерій Герасимов заслухав доповідь начальника Головного штабу ПКС РФ генерал-полковника Віктора Афзалова про знищення чотирьох українських балістичних цілей", — ідеться в джерелі.

Так, чутки про те, що президент РФ Володимир Путін змістив з посади командувача російських військ в Україні не підтвердилися. Зазначимо, що цю інформацію почали розганяти російські пропагандисти, так звані "Z-воєнкори". Зокрема канал "Рибарь" 8 липня написав, що Герасимов нібито формально зберігає посаду начальника Генштабу ЗС РФ, але до вирішення питань на фронті "вже стосунку не має". Було сказано, що замість Герасимова керує всіма операціями в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський.

Російські ЗМІ підхопили інформацію про зміщення Герасимова. Зокрема, видання Moscow Times, з посиланням на "військкорів" опублікувало новину, в якій сказано, що Путін "продовжує хаотичні метання, змінюючи командувачів армією в Україні". Причиною цьому, зазначили автори публікації, стала ситуація на фронті, де російські війська "вірно здають позиції під натиском контрнаступу ЗСУ".

Нагадаємо, про звільнення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова написало і британське видання Daily Mail. Повідомлялося, що замість нього Володимир Путін призначив командувача повітряно-десантних військ РФ генерала-полковника Михайла Теплинського.