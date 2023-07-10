Увольнение не состоялось: начальник Генштаба ВС РФ Герасимов появился на публике (видео)

Ранее российские пропагандисты разгоняли слухи о том, что Герасимов лишь формально занимает место начальника Генштаба ВС РФ, а все решения касаемо фронта в Украине принимает генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов впервые появился в публичном пространстве после событий, связанных с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер" и ее куратора Евгения Пригожина. Видео с Герасимовым появилось 10 июля на Telegram-канале Минобороны РФ.

Сообщается, что руководитель Генштаба ВС РФ провел онлайн-совещание с военачальниками, которые отчитались ему по ситуации в Украине.

"Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС РФ генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей", — говорится в источнике.

Таким образом, слухи о том, что президент РФ Владимир Путин сместил с должности командующего российским войсками в Украине не подтвердились. Отметим, что данную информацию начали разгонять российские пропагандисты, так называемые "Z-военкоры". В частности канал "Рыбарь" 8 июля написал, что Герасимов якобы формально сохраняет пост начальника Генштаба ВС РФ, но к решению вопросов на фронте "уже отношения не имеет". Было сказано, что вместо Герасимова руководит всеми операциями в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский.

Российские СМИ подхватили информацию о смещении Герасимова. В частности, издание Moscow Times, со ссылкой на "военкоров" опубликовало новость, в которой сказано, что Путин "продолжает хаотические метания, меняя командующих армией в Украине". Причиной этому, отметили авторы публикации, стала ситуация на фронте, где российские войска "верно сдают позиции под натиском контрнаступления ВСУ".

Напомним, об увольнении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова написало и британское издание Daily Mail. Сообщалось, что вместо него Владимир Путин назначил командующего воздушно-десантными войсками РФ генерала-полковника Михаила Теплинского.