Hyundai завершила концептуальний проєкт нового патрульного корабля для ВМС Кореї

Кораблі типу OPV матимуть водотоннажність 2400 тонн і розраховані на автономне плавання на понад 10 тисяч км. Кожен корабель оснастять 76-мм основною гарматою, двома 30-мм допоміжними арткомплексами й іншим озброєнням.

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Компанія Hyundai Heavy Industries (HHI) завершує розробку концептуального проєкту нового покоління морського патрульного корабля нового покоління (OPV) для ВМС Республіки Корея. Проєкт містить технології штучного інтелекту для досягнення автоматизації та безпілотного управління, що дасть змогу знизити потребу в персоналі. Про це повідомило британське видання Naval News.

У матеріалі сказано, що HHI раніше розробила стандартизовані платформи для експортних кораблів типу OPV водотоннажністю 1 500 т і 2 200 т і після цього успіху отримала контракт на будівництво шести кораблів класу OPV водотоннажністю 2 450 т для Філіппін.

Результати роботи над патрульним кораблем для південнокорейського флоту були продемонстровані 7 липня.

"Спираючись на наш досвід у розробці стандартизованих платформ для морських патрульних суден експортного типу та наші можливості в науково-дослідній галузі, компанія HHI успішно завершила концептуальні дослідження перспективного проєкту судна", — заявив відповідальний за проєктування Лі Санг-Бонг.

Що відомо про проєкт

Проєкт патрульного корабля нового покоління передбачає встановлення 76-мм головної гармати, двох пускових установок RWS, пускових установок несправжніх цілей MASS від Rheinmetall і чотирьох осередків південнокорейської системи вертикального пуску ракет K-VLS. У кормовій частині буде встановлено чотири протикорабельні ракети. Також передбачено базування на борту багатоцільового вертольота й кількох БПЛА.

Кораблі типу OPV матимуть водотоннажність 2400 тонн, довжина корпусу сягає 94,4 метра, ширина — 14,3 метра.

Максимальна швидкість корабля — 22 вузли (40 км на годину), крейсерська швидкість — 15 вузлів (28 км на годину), дальність плавання — 5500 морських миль (понад 10 тис. км).

Раніше повідомлялося, що китайські суднобудівники створюють десантні кораблі на повітряних подушках класу "Зубр". Такі кораблі, зазначають експерти, будуть незамінні в разі потенційного вторгнення Китаю на Тайвань.