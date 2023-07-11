ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки територій, скільки РФ захопила за півроку, — ISW

За даними аналітиків, на фронті задіяно три напрямки: Бахмутський, Мелітопольський і Бердянський. На всіх українські захисники мають успіхи.

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Українським військовим за 5 тижнів наступальних дій вдалося звільнити стільки територій, скільки Російська Федерація захопила за останні півроку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 10 липня.

Наразі контрнаступ відбувається на трьох основних напрямках фронту, як зазначали раніше в Силах оборони. Йдеться про Бахмутський, Бердянський та Мелітопольський.

Аналітики з ISW також вирішили провести власний підрахунок даних про місцевість і нарахували від початку українського контрнаступу приблизно 253 квадратних кілометри території, яка знову перейшла під український контроль.

Цей звіт дещо відрізняється від офіційних зведень Генштабу, і в ISW зазначають, що пов'язано це з тим, що Україна "інакше розраховувала свій початковий контроль над територією". За словами експертів, вони у своїх підрахунках узяли за основу принцип "яблука до яблук" і порівняли досягнення військ ЗСУ та ЗС РФ.

"Російські сили захопили лише 282 квадратні кілометри на всьому театрі бойових дій з 1 січня (2023 року, — Ред.). За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців", — ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що українські бійці вірять в успішний контрнаступ і у звільнення Кримського півострова найближчим часом. В інтерв'ю британським журналістам ЗСУ зазначили, що непробивна лінія оборони російських окупантів — повна нісенітниця.